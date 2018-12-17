Лоза сравнил возвращение Пугачевой на сцену с котовасией в супружеской жизни

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Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал намерение народной артистки СССР Аллы Пугачевой вернуться на сцену по случаю своего 70-летия, передает НСН.

По мнению Лозы, певице не следует исполнять старые хиты, так как с возрастом у нее изменился голос, иначе им придется «придавать новую окраску». При этом он считает, что любой возраст можно грамотно обыграть.

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«Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку». Но для 70 лет есть своя притягательность», — заявил Лоза.

Певец добавил, что решение Пугачевой о возвращении на сцену после заявления о завершении карьеры в шоу-бизнесе — это «ее слово», которое она сама дала – и сама взяла назад.

«Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия», — добавил Лоза.

Он отметил, что на предстоящий концерт в Кремле его пока не пригласили.

Ранее сообщалось, что Пугачева решилась на первый за девять лет концерт.