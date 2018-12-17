В Колумбии освободили похищенную племянницу Гарсии Маркеса

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил об освобождении из рук похитителей родственницы писателя Габриэля Гарсии Маркеса, сообщает РИА «Новости».

«В результате безупречной операции вооруженных сил и полиции Колумбии в департаменте Магдалена удалось спасти Мелису Мартинес Гарсию», — заявил Дуке.

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Он уточнил, что женщина была похищена в августе этого года. Кто и зачем ее похитил неизвестно. Дуке назвав похитителей «бандой» и поблагодарил правоохранителей за скоординированную работу.

Гарсиа Маркес скончался в апреле 2014 года в Мехико.