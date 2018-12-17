В Колумбии освободили похищенную племянницу Гарсии Маркеса

Габриэль Гарсия Маркес, 2008 год Reuters

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил об освобождении из рук похитителей родственницы писателя Габриэля Гарсии Маркеса, сообщает РИА «Новости».

«В результате безупречной операции вооруженных сил и полиции Колумбии в департаменте Магдалена удалось спасти Мелису Мартинес Гарсию», — заявил Дуке.

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Он уточнил, что женщина была похищена в августе этого года. Кто и зачем ее похитил неизвестно. Дуке назвав похитителей «бандой» и поблагодарил правоохранителей за скоординированную работу.

Гарсиа Маркес скончался в апреле 2014 года в Мехико.