Пострадавшие от урагана «Катрина» подали в суд на Брэда Питта спустя 13 лет

В США жители Нового Орлеана, которые лишились домов из-за произошедшего в 2005 году урагана «Катрина», обратились в суд с иском против голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, требования жителей связны с тем, что строительством их жилья занимался благотворительный фонд актера Make It Right («Сделай правильно»). При этом дома оказались непригодными для проживания, пострадавшие считают, что дома не соответствуют стандартам. В фонде посоветовали обратиться с этими претензиями к архитектору проекта.

Ранее Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо призвали американцев «решить судьбу страны» на выборах.