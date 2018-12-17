Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него

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Президент США Дональд Трамп в твиттере раскритиковал телешоу Saturday Night Live и телеканал NBC за пародийный видеоролик «Этот прекрасный Трамп».

По его словам, деятельность NBC необходимо проверить, потому что подобное «не может быть законным».

Он также добавил, что телеканал с помощью «демократической машины» SNL занимается несправедливым освещением новостей.

Ранее сообщалось, что актер Алек Болдуин исполнил роль президента США в пародийном ролике «Этот прекрасный Трамп».