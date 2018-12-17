Кейт Уинслет сыграет в драме про однополую любовь
Актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в лесбийской драме «Ammonite». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, режиссером картины выступит Френсис Ли, съемки должны стартовать в марте 2019 года.
Как отмечается, фильм расскажет историю палеонтолога Мэри Эннинг, которая вынуждена стать сиделкой богатой жительницы Лондона.
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При этом действие картины будет происходить в начале 19-го века.
Ранее сообщалось, что Кейт Уинслет исправила финал «Титаника».