Потерявшая руку в «Обители зла» актриса требует $2,7 млн

Каскадер Оливия Джексон потеряла руку в результате несчастного случая на съемках фильма «Обитель зла». Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, она подала иск с требованием материальной компенсации в размере £2,2 млн ($2,7 млн).

По данным издания, инцидент произошел в 2015 году. На съемках шестой части фильма «Обитель зла» девушку попросили исполнить сцену со скоростным трюком на мотоцикле вместо Миллы Йовович. Уточняется, что камеру не успели поднять вовремя, в результате чего девушка получила тяжелые травмы.

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По словам Джексон, она до сих пор чувствует боль.

Ранее сообщалось, что лауреат «Эмми» погиб на съемках фильма.