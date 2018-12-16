Путин отметил профессионализм и «неисчерпаемую энергию» Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Николаев заботиться о поддержке молодых музыкантов и артистов. Путин подчеркнул, что Николаев является востребованным и популярным телеведущим, обладает высоким профессионализмом, неисчерпаемой энергией и доброжелательным отношениям к зрителям. Кроме того, он реализует разноплановые и интересные творческие проекты.

Ранее Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана.