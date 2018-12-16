Дженнифер Лоуренс ответила на заявление Вайнштейна о романе с ней

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Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальном насилии и домогательствах, заявил, что у него была сексуальная связь с актрисой Дженнифер Лоуренс. Девушка в ответ назвала заявление Вайнштейна ложью, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, Лоуренс упоминается в очередном иске к Вайнштейну о сексуальном насилии, который был подан анонимно некоей актрисой в Лос-Анджелесе. Женщина, которая подала иск, предъявляет обвинения как к продюсеру, так и к The Weinstein Company.

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В деле говорится, что Вайнштейн, добиваясь молодой актрисы, привел в пример Дженнифер Лоуренс, которая выиграла «Оскар» после того, как она якобы согласилась на близость с продюсером.

«Мое сердце разрывается из-за всех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна. У меня никогда не было с ним ничего, кроме профессиональных отношений. Однако это еще один пример его хищнической тактики и лжи, которыми он заманил огромное количество женщин», — заявила Лоуренс.

Представитель Вайншетйна, в свою очередь, утверждает, что данный иск был подан с целью «смутить» продюсера.

Ранее сообщалось, что в распоряжении NYT оказалось письмо Вайнштейна о «самом страшном кошмаре».