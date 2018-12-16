Disney уволила актера за попытку пойти на свидание с 13-летней девочкой

Актер детского телеканала Disney Channel Стони Уэстморленд уволен после того, как полиция Солт-Лейк-Сити арестовала его за попытку вступить в сексуальные отношения с 13-летней девочкой, передает Associated Press.

По данным агентства, актер попытался устроить свидание с подростком в интернете, не зная, что от имени девочки с ним переписываются правоохранители. Он был задержан по пути на предполагаемое свидание.

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В Disney отметили, что после ареста 48-летнего актера уволили из детского телешоу «Энди Мак», в котором он играет роль дедушки персонажа-подростка.

Уэстморленд также известен по ролям в сериалах «Скандал» и «Во все тяжкие».

Ранее были названы лучшие мультфильмы студии Disney.