Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года

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Фильм «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского получил главный приз Европейской киноакадемии (EFA) в номинации «Лучший европейский фильм». Об этом говорится на сайте EFA.

Павликовский также был удостоен звания лучшего европейского режиссера и сценариста за картину «Холодная война», а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг стала лучшей актрисой.

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Победу в номинации «лучший актер» одержал Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн» (Dogman).

На звание лучшего фильма Европы также претендовали «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

В основе сюжета фильма Павликовского — история любви музыканта и певицы во время холодной войны.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в испанском городе Севилья. Как отмечается, в голосовании за лучшие европейские фильмы приняли участие более 3,5 тысяч деятелей киноискусства из Европы.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер к фильму «Холодная война».