Путин призвал к осторожности с запретами рэпа
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проявлять осторожность с запретами в области культуры, передает ТАСС.
Об этом он сообщил на заседании Совета по культуре и искусству.
Как отмечается, это касается и рэпа.
«Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — подчеркнул Путин.
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Прозвучавшее предложение о том, чтобы «все разрешить», российский лидер назвал «революционным».
Ранее Путин рассказал, в каких городах появятся первые культурные кластеры.