В Госдуме резко ответили Шнурову на критику рэп-конкурса

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ответил фронтмену «Ленинграда» Сергею Шнурову стихами на критику своей новой инициативы — конкурса рэп-композиций о туризме.

Дегтярев «припомнил» Шнурову некий «зашквар на выборах московской власти», возможно, имея в виду клип «Не хочу быть москвичом», а также обратил внимание музыканта, что в Госдуме думают не о рэпе, а о поддержке молодых в целом. «Не все же фондам при Госдепе / Влиять на наших и чужих. / Быть может, в северной столице / Известный всем ШнурОК-поэт / Даст шанс на славу новым лицам, / Войдет в жюри. Пуркуа бы нет?» — написал у себя в инстаграме глава комитета, пригласив Шнурова судить конкурс.

Ранее Сергей Шнуров высмеял идею, предложив провести конкурс татуировок.