Натали Портман назвала основной закон Израиля расистским

Израильско-американская актриса Натали Портман назвала расистским основной закон государства Израиль, передает портал Jerusalem Post со ссылкой на интервью актрисы лондонской газете Al-Quds al-Arabi.

«Закон о нации» — расистский. Это ошибка, я с этим не согласна. Я надеюсь, что мы сможем возлюбить своих соседей и работать вместе», — поделилась Портман, намекая на израильско-палестинский конфликт.

Основной закон Израиля гласит, что Израиль — национальное государство еврейского народа. Документ принят в июле 2018 года и устанавливает, в частности, правила репатриации, особый статус арабского языка в стране и статус еврейского календаря как официального.