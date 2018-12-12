Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко
Французская актриса, певица и общественный деятель Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, речь идет о сотне умирающих в Покровске цирковых животных.
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Как отмечается, Бардо назвала эту ситуацию неприемлемой и попросила Порошенко помочь спасти животных.
Ранее сообщалось, что Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах.