Брижит Бардо выступила с обращением к Порошенко

В 1986-м она открыла Фонд Брижит Бардо для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot... AP Photo/Remy de la Mauviniere

Французская актриса, певица и общественный деятель Брижит Бардо призвала президента Украины Петра Порошенко спасти умирающих животных из зверинца в Покровске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о сотне умирающих в Покровске цирковых животных.

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Как отмечается, Бардо назвала эту ситуацию неприемлемой и попросила Порошенко помочь спасти животных.

Ранее сообщалось, что Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах.