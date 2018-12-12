Экс-генпрокурор США согласился с Канье Уэстом по поводу «энергии дракона» Трампа
Ушедший с поста генпрокурора США Джефф Сешнс согласился с рэпером Канье Уэстом в оценке президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.
Как отмечается, Уэст сравнил себя с главой государства и заметил, что они оба обладают «энергией дракона». Рэпер также назвал президента страны братом и подчеркнул, что они оба не соглашаются с тем, что делают все остальные, и это делает их личностями.
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По словам Сешнса, он гордится работой в администрации Трампа и своей ролью в ее деятельности. Он также отметил желание главы государства добиться успеха.
«У него (Трампа. — Газета.Ru) есть энергия дракона. Думаю, это действительно хорошее описание», — сказал Сешнс.
Ранее Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.