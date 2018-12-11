Нагиев обозвал Шнурова из-за препирательств на шоу «Голос»

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что его не устраивает «ситуация выбора» на шоу голос и отказался выбирать одну из участниц дуэта, которые выступили на передаче, вопреки ее правилам, пишет сайт kp.ru.

«Я оставляю обеих, такие мои правила. Мне не нравится ситуация выбора. Я — человек, постоянно уходящий от ответственности», — сказал Шнуров.

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После того, как ведущий программы Дмитрий Нагиев попросил Шнурова «не топить весь проект», музыкант вышел на сцену и поднял руки обеих девушек. Для того, чтобы он изменил свое решение, в ситуацию вмешался главный продюсер проекта Юрий Аксюта и представитель владельцев прав на формат шоу Мауриц Бриет. После этого Шнуров заявил об отказе брать на себя ответственность и сказал, что за девушку, которая останется, проголосуют три наставника проекта.

«Ну ты и шкура!», — дал оценку Нагиев действиям Шнурова.

Сообщается, что Шнуров сделал выбор после 15 минут совещания с коллегами.

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