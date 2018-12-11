Гай Ричи пригласил россиянина на кастинг после видео в инстаграме

Безработный актер из Екатеринбурга Леон Янин рассказал, что британский режиссер Гай Ричи пригласил его на пробы в свой фильм после видео в инстаграме., передает РИА «Новости».

Как рассказал Янин в интервью StarHit, поначалу свой ролик он отправил Джейсону Стэтхэму и предложил повторить трюк — поприседать с колесом от автомобиля за спиной.

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«Я снял видео на телефон: на ломаном английском обратился к звезде, взял в руки колесо и начал приседать. Штанги дома не оказалось, а зимняя резина — пожалуйста. Ролик отправил актеру в директ. Ни на что не надеялся. Думаю, что они там посмеялись, Стэтхэм ответил через пару дней, что передал эстафету Ричи», — рассказал Янин.

Затем Янин отправил видео Гаю Ричи, а через какое-то время ему позвонил его менеджер и позвал на кастинг.

Как рассказывает екатеринбуржец, по сценарию им нужен был «плохой русский парень».

Янин добавил, что уже три года не может найти работу, проходил кинопробы в России, но нигде не получил роль.