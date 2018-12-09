Директор Лещенко назвал причину его госпитализации

Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев прокомментировал госпитализацию артиста. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, Лещенко стало плохо из-за переутомления.

Он уточнил, что артисту стало нехорошо после возвращения с концерта в Тюмени.

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«Вернулись — тут же, с самолета, на Поклонную Гору. И что-то он плохо себя почувствовал. Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — «Газета.Ru»). Мне врач говорит: «Переутомление?», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что сейчас здоровью певца ничего не угрожает.

«Так что успокойте, пожалуйста, зрителей и слушателей. Спокойно говорите: Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет», — заключил Дмитриев.

Ранее Лев Лещенко прокомментировал свою госпитализацию.