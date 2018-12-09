<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11793715/upload-AP_18162116268683-pic905-895x505-35630.jpg">

Известный актер Роберт Де Ниро спародировал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера в американском шоу, передает NBC News.

Как отмечается, во время передачи он читал сказку на ночь «Эрику Трампу» после того, как вылез из шкафа.

«Это всего лишь я, Роберт Мюллер, друг твоего отца с работы», — сказал Де Ниро во время шоу.

Реклама

На это «сын Трампа» ответил, что ему не позволено с ним говорить, потому что он — худшее, что когда-либо случалось с его отцом.

«Нет, Эрик, избрание президентом было худшим событием, которое когда-либо случалось с твоим отцом», — заключил Де Ниро.

Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро разошелся с женой.