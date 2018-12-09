Основателя Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

Одного из основателей и солиста группы Kiss Джина Симмонса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, одна из работниц сети ресторанов Симмонса обвинила музыканта в неподобающем поведении.

Как отмечается, женщина утверждает, что Симмонс приставал к ней в 2016 году.

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При этом, по словам потерпевшей, музыкант подобным образом вел себя и с другими работницами своего ресторана.

Ранее СМИ сообщили, что Симмонс договорился с обвинявшей его в домогательствах женщиной.