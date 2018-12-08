В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

В польском городе Быдгоще двое активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, передает РИА «Новости».

Уточняется, что когда музыканты исполнили песню «Священная война», мужчины выбрались на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами.

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Потом они попытались вытащить польский и украинский флаги.

Ранее худрук Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова полковник Геннадий Саченюк рассказал о выступлении в штаб-квартире НАТО в 2007 году.