Стал известен претендент на роль злодея в новом фильме о Бонде

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Источники проинформировали, что претендентом на роль злодея в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда является египетско-американский актер Рами Малек, пишет Variety.

По их словам, снявшегося в телесериале «Мистер Робот» и фильме «Богемская рапсодия» Малека рассматривают на роль противника Бонда.

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Уточняется, что съемки в последнем сезоне «Мистера Робота», которые продлятся с марта по июль 2019 года, скорее всего, помешают ему снятся в продолжении бондианы.

Ранее сообщалось, что Леа Сейду сыграет в новом фильме о Бонде.