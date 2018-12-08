Netflix назвал дату выхода нового «Призрака в доспехах»

В американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет на экраны в 2020 году. Об этом сообщается в твиттере компании.

Пост сопровождается изображением главной героини одноименной манги Мотоко Кусанаги.

Как отмечается, режиссерами аниме станут Синдзи Арамаки («Яблочное зернышко»), а также работавший над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» Кэндзи Камияма.

Ранее Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака.