Netflix назвал дату выхода нового «Призрака в доспехах»

«Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell, 2017) Paramount Pictures

В американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» выйдет на экраны в 2020 году. Об этом сообщается в твиттере компании.

Пост сопровождается изображением главной героини одноименной манги Мотоко Кусанаги.

Как отмечается, режиссерами аниме станут Синдзи Арамаки («Яблочное зернышко»), а также работавший над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» Кэндзи Камияма.

Ранее Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака.