Захар Прилепин ответил на обвинения во лжи
Писатель Захар Прилепин прокомментировал заявление бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о его службе в Донбассе. Об этом сообщает НСН.
«Все его обвинения в том, что я что-то там делал не бесплатно это все чудовищно и отвратительно», — сказал Прилепин.
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Он также отметил, что Стрелков оскорбляет не его, а людей, которые воевали и получали травмы.
Ранее Стрелков заявил, что Прилепин никогда не воевал в Донбассе.