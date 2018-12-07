СМИ: Warner Bros. начали работу над фильмом по комиксу DC «Пластиковый человек»

Кинокомпания Warner Bros. приступила к работе над фильмом по комиксам DC Comics о супергерое Пластиковом человеке (Plastic Man). Об этом пишет The Hollywood Repotrer.

Сообщается, что написанием сценария для кинокартины займется Аманда Идоко.

Как отмечается, работа над фильмом в настоящее время находится на ранней стадии, и потому для проекта еще не выбрали режиссера. По словам источника, Warners собирается сохранить беспечность и даже некоторую глупость в характере персонажа.

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Первоначально комикс о Пластиковом человеке был создан каррикатуристом Джеком Коулом для Quality Comics в 1941 году, позднее в 1956 году DC Comics приобрела права на персонажа.

Ранее сообщалось, что DC Comics нарисовали комикс о встрече Путина с Суперменом.