Бывшая жена Джигарханяна подала иск на 3 млн рублей

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск о возмещении моральной компенсации на 3 млн рублей в ответ на аналогичный иск от артиста, передает РИА «Новости».

Адвокат Лариса Широкова рассказала, что гражданский иск был подан в ответ на аналогичный от Джигарханяна — он рассматривался судом вместе с делом о нарушении тайны личной жизни, по результатам которого суд назначил женщине 200 часов обязательных работ.

Реклама

«Поскольку она считает, что ее имя было опорочено необоснованно, указанная в исковом заявлении сумма, она взята из аналогичного иска Джигарханяна о компенсации морального вреда, который рассматривался в рамках уголовного судебного производства. Тогда была заявлена такая же сумма, она посчитала, что будет справедливо взыскать аналогичную», — заявила Широкова.

Ранее бывшая жена Джигарханяна заявила о готовности мести улицы.