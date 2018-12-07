Майкл Дуглас отреагировал на обвинения в домогательствах

Актер Майкл Дуглас опроверг обвинения в сексуальных домогательствах в интервью журналистке Тине Браун.

Еще в январе Дугласа обвинили в том, что он якобы мастурбировал в присутствии сценаристки и журналистки Сьюзан Броуди в 1989 году, когда она была его ассистенткой. Он отметил, что разочарован и в ней, и в издании The Hollywood Reporter, решившем заняться ее историей. «Кто-то делает обвинение, и они дотягиваются до всех, с кем я работал в течение более чем 25 лет, и никто не подтвердил эти обвинения», — цитирует Дугласа Daily Mail.

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«Я бы признался в том, в чем действительно виновен. Но это точно не мастурбация перед этой женщиной», — сказал Дуглас, отметив, что первым пришел был на помощь Броуди, если бы она поделилась с ним своим беспокойством.

По словам Майкла Дугласа, журналисты связались с ним перед Рождеством, в тот день, когда его 18-летний сын Дилан был принят в колледж.

Ранее СМИ рассказали о письме обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна друзьям.