Полиция приняла решение по фонду Сокурова

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Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга сообщила о том, что по завершении проверки деятельности Фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» Александра Сокурова было принято решение не возбуждать уголовное дело, передает РИА «Новости».

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — заявили в полиции.

Ранее источник «Газеты.Ru» в Кремле заявил, что у правоохранительных органов нет претензий к Сокурову.