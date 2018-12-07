Ведущий «Оскара» открестился от своих гомофобных твитов

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Американский комедийный актер Кевин Харт, который будет вести церемонию вручения премии «Оскар» в 2019 году, заявил, что его старые гомофобные твиты не имеют отношения к тому человеку, которым он стал. Об этом пишет Variety.

Актер подчеркнул, что он писал гомофобные твиты восемь лет назад, в 2009 году и напомнил, что сейчас ему сорок лет.

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«Если вы не верите, что люди могут меняться, расти, развиваться, то я не знаю, что вам сказать», — заключил Харт.

Ранее Харт был назван ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар».