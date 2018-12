Умер один из основателей Buzzcocks

В возрасте 63 лет скончался музыкант Пит Макниш (также известный как Пит Шелли), один из основателей британской поп-панк группы Buzzcocks. Об этом сообщает NBC со ссылкой на менеджеров Шелли.

Составители заявления о смерти Шелли подчеркнули, что он был одним из самых «влиятельных и плодовитых» британских музыкантов.

Причина смерти музыканта не раскрывается.

Pete Shelley, lead singer of the Buzzcocks, dies at age 63. https://t.co/1Ec8C8FeSb