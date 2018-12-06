DC Comics нарисовали комикс о встрече Путина с Суперменом

Президент России Владимир Путин стал одним из персонажей комиксов DC Entertainment.

Графическая история под названием Doomsday Clock опубликована на сайте ReadComicOnline. По сюжету, супергерой Огненный Шторм превращает россиян в стекло, после чего Путин объявляет о подготовке России к войне и выводит танки на Красную площадь при поддержке огненного супергероя по имени Пожар.

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Затем президент России знакомится с Суперменом, который обещает россиянам вернуть им их близких.

Весной этого года Россия «победила» НАТО в комиксе-пособии для американских военных, выпущенном Киберинститутом Военной академии США.