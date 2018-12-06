DC Comics нарисовали комикс о встрече Путина с Суперменом

DC Comics

Президент России Владимир Путин стал одним из персонажей комиксов DC Entertainment.

Графическая история под названием Doomsday Clock опубликована на сайте ReadComicOnline. По сюжету, супергерой Огненный Шторм превращает россиян в стекло, после чего Путин объявляет о подготовке России к войне и выводит танки на Красную площадь при поддержке огненного супергероя по имени Пожар.

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Затем президент России знакомится с Суперменом, который обещает россиянам вернуть им их близких.

Весной этого года Россия «победила» НАТО в комиксе-пособии для американских военных, выпущенном Киберинститутом Военной академии США.