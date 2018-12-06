Михалкова расстроили кассовые сборы зарубежных фильмов
Российский режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино собирает слишком много денег в российском прокате. Слова режиссера приводит ТАСС.
Данное заявление он сделал на церемонии вручения премии «Событие года».
«Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают…», — посетовал Михалков.
Реклама
Он подчеркнул, что испытывает «обиду» из-за того, что они собирают «миллиарды» в российском прокате.
Режиссер заключил, что «мы» не должны «кормить» производителей западных фильмов.
Ранее Михалков ответил видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю на вопрос, снимал ли он когда-нибудь «говно».