Прилепин объяснил, почему бросил воевать в Донбассе

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Российский писатель и заместитель руководителя МХАТ Захар Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4 заявил, что война в Донбассе превратилась в сражение за капитализм.

По словам писателя, он поехал воевать в Донбасс, потому что там было много музыки и поэзии, а также было «пространство для жеста».

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«Я сопереживаю народу Донбасса, я помогаю, у меня гуманитарный фонд, мой батальон, я остаюсь его куратором», — сказал Прилепин.

Однако, подчеркнул он, в данный момент там происходит сражение за интересы большого бизнеса. Прилепин заключил, что за капитализм воевать он не хочет.

Ранее Прилепин жаловался, что «русская весна» в культуре не случилась.