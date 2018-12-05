В США назвали ведущего церемонии вручения «Оскара» в 2019 году

Американская киноакадемия выбрала ведущего 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Об этом сообщается в инстаграме организации.

В посте размещена фотография комедийного актера Кевина Харта, который снимался в картинах «Смерть на похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Американская семейка».

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«Встречайте нашего нового ведущего», — говорится в заявлении.

Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку.

Ранее сообщалось, что российский документальный фильм попал в лонг-лист «Оскара».