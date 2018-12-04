Стала известна дата прощания с Андреем Битовым

Прощание с писателем Андреем Битовым состоится в московском Центральном Доме литераторов (ЦДЛ), передает ТАСС со ссылкой на президента русского ПЕН-центра Евгения Попова.

«Пока планируется проститься с Андреем Битовым в пятницу, 7 декабря, это предварительная информация, могут быть уточнения. Церемония начнется в ЦДЛ в 12:00 по Москве», — рассказал Попов, добавив, что место захоронения Битова пока не определено.

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Попов отметил, что для него кончина Битова — это огромное горе и личная утрата. «Уходит эпоха шестидесятников — нет Василия Аксенова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского. Теперь и Андрей ушел», — заключил Попов, выразив надежду, что в литературу придут новые герои.

Автор постмодернистского романа «Пушкинский дом», сооснователь русского ПЕН-центра Андрей Битов скончался 3 декабря в возрасте 81 года из-за проблем с сердцем.