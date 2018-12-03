Мерил Стрип рассказала об исходящей от детей Трампа опасности

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Актриса Мерил Стрип заявила, что если дети президента США Дональда Трампа окажутся под угрозой, то глава государства может предпринять любые меры, чтобы вытащить их из беды. Слова актрисы приводит телеканал Fox News.

Данное заявление актриса сделала во время шоу An Evening with Stephen Colbert.

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Перед тем как Стрип высказалась о Трампе, ведущий напомнил ей, что президент считает ее одной из самых переоцененных актрис Соединенных Штатов.

Она отметила, что «боится» Трампа из-за того, что он способен сделать. При этом, добавила Стрип, она «сочувствует» президенту.

«Его дети находятся под угрозой, я чувствую это. Я думаю: что бы я сделала, будь мои дети под угрозой? Я бы сделала что угодно. Что угодно! Чтобы вытащить их из беды. Поэтому нам всем должно быть страшно», — сказала Стрип.

Ранее Мужчина из Северной Дакоты сознался в том, что он планировал покушение на Трампа.