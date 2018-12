Актеры SNL посвятили песню спецпрокурору по «российскому делу»

Актрисы американского шоу Saturday Night Live посвятили рождественскую песню «All I Want For Christmas Is You» спецпрокурору США Роберту Мюллеру. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, актрисы переделали текст песни и пожелали на рождество выпуск отчета Мюллера по расследованию «вмешательства России» в выборы США.

Как отмечается, участники SNL также пошутили о том, что отчет Мюллера докажет, что именно президент США Дональд Трамп «похитил» Джонбенет Рэмси.

