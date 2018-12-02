Лидер группы «Чайф» устроил скандал в самолете

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал из-за жары в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург, передает ФАН.

Как отмечается, перед вылетом в салоне была высокая температура воздуха по причине неисправности кондиционеров. Бортпроводники заверили пассажиров, что ситуация нормализуется, но жара не спала.

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Члены экипажа попросили прощения у группы «Чайф», однако ее лидер заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами, и потребовал объяснений. Музыкант встал со своего места и начал спорить со стюардессой, назвав происходящее в самолете бардаком.

Ранее сообщалось, что бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон устроил скандал со своим бывшим промоутером.