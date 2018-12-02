Элтон Джон рассказал о последних днях Фредди Меркьюри

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/10367573/upload-AP_16249517901165-pic905-895x505-55151.jpg">

Британский певец Элтон Джон в своей книге рассказал о последних месяцах жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джона, он был ошеломлен, когда узнал, что его близкий друг болен СПИДом. Как отмечает издание, Меркьюри не говорил о своей личной жизни, и о диагнозе стало известно только после его смерти.

Реклама

«Он знал, что смерть, мучительная смерть, приближается. Но Фредди был невероятно мужественным. Он продолжал появляться на сцене, он продолжал выступать с Queen и он продолжал быть забавным, выдающимся и глубоко великодушным человеком, которым он всегда был», — рассказал певец.

Ранее сообщалось, что тяжелая болезнь заставила Элтона Джона отменить концерт после его начала.