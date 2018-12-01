IC3PEAK дала концерт в Новосибирске после выхода из отдела полиции
Представитель лофта «Трава» в Новосибирске заявил, что группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером 1 декабря после проверки отпустили из отделения полиции на вокзале Новосибирск-Главный, передает РИА «Новости».
Он отметил, что на мероприятии присутствовали полицейские.
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«Концерт был. Все живы, все здоровы. Все уже разошлись», — сказал представитель лофта.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK.