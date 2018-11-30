CNN уволил комментатора за антиизраильское высказывание

Телеканал CNN принял решение уволить политического комментатора Марка Ламонта Хилла после его слов о необходимости освободить Палестину. Об этом сообщает Mediate.

Отмечается, что Хилл призвал бойкотировать Израиль ради свободной «от реки до моря» Палестины. После употребления по отношению к Палестине слов, которые применяют антиизраильские террористические группировки, комментатора раскритиковали. Позднее он разместил в твиттере несколько постов, объясняющих свое высказывание. Хилл подчеркнул, что является сторонником освобождения Палестины, но не поддерживает антисемитизм, а в его словах не содержался призыв «разрушить что-либо или кого-либо».

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По словам представителя телеканала, контракт с Хиллом был расторгнут.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался за увольнение президента CNN Джеффа Закера.