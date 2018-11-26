Аль Пачино сыграет в еще одной экранизации Шекспира

Американский актер Аль Пачино снимется в экранизации пьесы У. Шекспира, пишет The Guardian.

Согласно имеющейся информации, речь идет о пьесе «Король Лир», в которой 78-летний актер исполнит главную роль.

Как отмечается, режиссером картины станет Майкл Редфорд, который уже работал с Пачино над одной экранизацией «Венецианского купца».

Ранее сообщалось, что британский актер Иэн Маккеллен повредил ногу по дороге на работу, из-за чего представление «Король Лир» в Театре Герцога Йоркского с его участием было отменено. Актер полтора часа развлекал зрителей, собравшихся на отмененный спектакль.