Джастин Бибер хочет быть похожим на Иисуса

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Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил, что он старается быть похожим на Иисуса Христа. Об этом он написал в инстаграме.

Артист подчеркнул, что впервые провел День благодарения в качестве женатого человека.

Он добавил, что семейная жизнь не всегда дается легко, но он старается быть таким же терпеливым и самоотверженным, как Иисус Христос.

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«Отношения — это не всегда просто, но спасибо Иисусу за то, что он показал мне это сейчас! Каждый день я учусь быть более похожим на него, терпеливым, добрым, самоотверженным, я прошел к осознанию этого долгий путь! », — сказал Бибер.

Ранее, в 2015 году, поп-певец заявлял, что хочет жить как Иисус.