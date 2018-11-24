Джастин Бибер хочет быть похожим на Иисуса
Канадский поп-певец Джастин Бибер заявил, что он старается быть похожим на Иисуса Христа. Об этом он написал в инстаграме.
Артист подчеркнул, что впервые провел День благодарения в качестве женатого человека.
Он добавил, что семейная жизнь не всегда дается легко, но он старается быть таким же терпеливым и самоотверженным, как Иисус Христос.
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«Отношения — это не всегда просто, но спасибо Иисусу за то, что он показал мне это сейчас! Каждый день я учусь быть более похожим на него, терпеливым, добрым, самоотверженным, я прошел к осознанию этого долгий путь! », — сказал Бибер.
Ранее, в 2015 году, поп-певец заявлял, что хочет жить как Иисус.