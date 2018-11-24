Франция вернет Бенину более 20 предметов культурного наследия

Власти Франции намерены вернуть Бенину 26 предметов культурного наследия, которые были вывезены колонизаторами в 1892 году. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Предметы были вывезены из дворца Беханзина генералом Доддсом в качестве военных трофеев», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, президент Франции Эммануэль Макрон призвал музеи принять участие в процессе возврата этих предметов.

Ранее сообщалось, что Макрон в Бундестаге призвал противостоять угрозе со стороны крупных держав.