Лев Лещенко встал на защиту арестованного Хаски

Народный артист России Лев Лещенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» защитил рэпера Хаски, арестованного после исполнения песни на чужой машине на импровизированном концерте.

По словам Лещенко, он слышал о проблеме Хаски только «краем уха». «Но сам факт вмешательства в искусство силовых структур я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — высказался артист.

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Лещенко также вспомнил, что прессинг на деятелей искусства напоминает ему советские худсоветы и не должен становиться тенденцией.

Дмитрия Кузнецова (сценическое имя Хаски) арестовали 21 ноября, когда был отменен его концерт в Краснодаре. Как сообщали СМИ, владельцы клуба перед визитом Хаски получили предупреждение от краевой прокуратуры о недопустимости экстремистской деятельности. Представители площадки самостоятельно приняли решение не включать музыкантам аппаратуру. Тогда музыкант решил спеть на улице: он забрался на ближайший припаркованный рядом автомобиль и стал выступать оттуда.

Кузнецова задержала полиция. Суд арестовал его на 12 суток за мелкое хулиганство, также ему дали дополнительные трое суток ареста за отказ от медосвидетельствования.