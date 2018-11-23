Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что он не едет на Украину с концертами, так как это может вызвать недовольство его российских слушателей. Свое мнение он выразил в интервью журналу «Россия в глобальной политике».

Во время беседы журналист спросил, поедет ли Шнуров на Украину. Музыкант ответил отрицательно и добавил, что не согласен со мнением, что людям следует не поддаваться «политическим ветрам» и поддерживать связи связи с соседней страной.

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«Если я туда [на Украину] поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после», — заметил Шнуров.

В связи с этим он задался вопросом, зачем ему это нужно.

Ранее Шнуров написал стихи про изнасилование дознавателя в Уфе.