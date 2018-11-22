С Церетели взыскали полмиллиона рублей за самострой

Скульптор Зураб Церетели на открытии «Аллеи Правителей» ХХ века в Москве, 22 сентября... Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тыс. руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лиану Ахметову.

Как отмечается, эти средства префектура потратила на снос самовольной перестройки в особняке Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

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«Суд постановил удовлетворить иск префектуры», — сказала Ахметова.

Подчеркивается, что особняк Платона Зубова относится к заявленным памятникам культуры.

Ранее Церетели рассказал, когда планирует завершить работу над памятником Иосифу Кобзону.