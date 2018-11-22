С Церетели взыскали полмиллиона рублей за самострой
Замоскворецкий суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тыс. руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лиану Ахметову.
Как отмечается, эти средства префектура потратила на снос самовольной перестройки в особняке Платона Зубова, в котором располагается Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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«Суд постановил удовлетворить иск префектуры», — сказала Ахметова.
Подчеркивается, что особняк Платона Зубова относится к заявленным памятникам культуры.
Ранее Церетели рассказал, когда планирует завершить работу над памятником Иосифу Кобзону.