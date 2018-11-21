Названы лучшие мультфильмы студии Disney

Cписок лучших и худших мультфильмов студии Walt Disney составил портал Collider.

Топ возглавил снятый в 1940 году «Пиноккио», который имеет в своем списке наград два «Оскара» — за лучший оригинальный саундтрек и лучшую песню. На втором месте оказалась «Спящая красавица», мультфильм 1959 года, который назвали воплощением стиля Disney.

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Третью позицию занял музыкальный мультфильм «Фантазия», как и «Пиноккио», вышедший в 1940 году.

По версии экспертов Collider, худшим мультфильмом в истории Disney стал «Цыпленок Цыпа», премьера которого состоялась в 2005 году.