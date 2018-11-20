Лоза подробно объяснил, почему не пришел на похороны Осина

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Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему не пошел на похороны певца Евгения Осина, передает НСН.

«Каждый хозяин своей судьбы и доли своей кузнец. Он так решил, так выбрал. Я с ним не дружил. Мы были знакомы: «привет – привет», но не более того. Сиживали в одних программах на телевидении, участвовали в совместных концертах. Однако мы по определению не могли дружить – у нас разное мировоззрение, разный образ жизни, разный подход ко всему вообще – к творчеству, работе и так далее», — сказал Лоза.

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Он подчеркнул, что Осин, который был на 10 лет младше, был человеком из другого поколения.

«За десятилетие как раз меняется поколение в музыке. Уходят кумиры и появляются новые. Он занимал свою нишу, мы никак не могли пересекаться. Поэтому, когда он ушел, я сказал, что он сам себе все это придумал», — отметил Лоза.

Музыкант также заявил, что Осина «распиарили в последнее время», так как СМИ активно рассказывали о последних годах его жизни.

Ранее сообщалось, что Евгения Осина похоронили в Москве.