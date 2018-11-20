В Госдуме ответили на обвинения Запада в адрес «Маши и медведя»

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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская высказалась в адрес британских экспертов, обвинивших мультфильм «Маша и медведь» российского производства в «кремлевской пропаганде».

В начале пленарного заседания Госдумы от фракции «Единая Россия» она призналась, что новость развеселила всю страну в самое мрачное время года. «Британцы на глазах теряют не только свою прославленную железную логику, но и простой человеческий здравый смысл», — сказала она, отметив, что газета Times указала на «мягкую силу» и «пропаганду Москвы» в мультфильмах о Маше и медведе. «Ну да, мягкая сила. Точно так же, как вся наша богатейшая культура — от духовных вершин Пушкина и Толстого до комедий Рязанова и Гайдая, от Чайковского и Левитана до детских мультфильмов», — уверена Ямпольская, добавив, что «мягкая сила» свойственна и мировой культуре.

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Ответила Ямпольская и на заявления британской прессы о том, что главная героиня мультфильма Маша похожа на президента России Владимира Путина. «По-путински, на мой взгляд, ведет себя в мультике, скорее, Медведь — очень сильный и очень терпеливый. А брать на себя много — это вообще в русском характере», — добавила она, намекнув на то, что Европа могла бы пострадать, если бы Россия однажды не взяла на себя очень много (очевидно, имеется в виду Вторая мировая война).

Глава думского комитета напомнила, что «Маша и медведь» входит в пятерку самых узнаваемых мультфильмов в Европе, и благодаря анимационной Маше Россию на Западе видят «обаятельной и смышленой, решительной и хозяйственной, любознательной и неутомимой, современной, эмансипированной и при этом глубоко укорененной в традиции».

Ранее посольство России пошутило над обвинениями в адрес мультика «Маша и Медведь».